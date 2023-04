Jan De Nul Group va câbler le plus grand parc éolien en mer du Danemark

Jan De Nul Group, en partenariat avec Hellenic Cables, a remporté le contrat de fourniture et d'installation par RWE du câble d'exportation et du système de câbles d'interconnexion pour le Projet Thor, a annoncé mardi l'entreprise belge. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.

Identifié comme le plus grand parc éolien offshore du Danemark, avec une capacité totale de plus de 1.000 MW, Thor fournira de l'énergie renouvelable à environ un million de ménages danois. Thor sera construit dans la mer du Nord danoise, à environ 22 kilomètres de Thorsminde, sur la côte ouest du Jutland. Le parc éolien devrait être pleinement opérationnel au plus tard à la fin de 2027.

Le contrat comprend deux câbles d'exportation de 275 kV HVAC, chacun d'une longueur à terre de 13 km et en mer de 30 km, ainsi que 200 km de câbles d'interconnexion de 66 kV pour relier les 72 éoliennes du parc offshore.