Janvier 2024, pire premier mois de l'année pour les faillites en 10 ans

En janvier dernier, 942 faillites ont été comptabilisées par les tribunaux de l'entreprise, indique vendredi un communiqué de l'office belge de statistique Statbel. Il s'agit d'une augmentation de 2,7% par rapport à décembre 2023 (917). Mais, surtout, ce chiffre est plus élevé que celui du même mois en 2023 (+17,9%) et en 2022 (+45,6%). Il faut d'ailleurs retourner en janvier 2014 pour obtenir un nombre de faillites plus élevé en Belgique lors du premier mois de l'année (1.014).

En Région flamande, il correspond au nombre de faillites le plus élevé en janvier depuis 2013 (532 contre 520) tandis qu'il faut remonter en janvier 2020 pour trouver un nombre de faillites plus élevé pendant ce mois en Région wallonne (255 contre 224) et en Région de Bruxelles-Capitale (233 contre 198).

Les pertes d'emploi enregistrées en janvier 2024 s'élèvent, elles, à 2.773, soit une augmentation de 33,5% en comparaison avec décembre dernier (2.077). Il s'agit par contre d'une baisse de 29,7% par rapport à janvier de l'an passé mais une hausse de 64,1% comparativement à janvier 2022.

En pertes d'emploi, le chiffre de janvier 2024 est plus élevé que celui de décembre 2023 pour chaque Région. Si le nombre de pertes d'emploi a diminué par rapport à janvier 2023 en Flandre (-47,0%), il a en revanche progressé dans la capitale (+38,9%) et en Wallonie (+20,4%). Il faut remonter en octobre 2023 pour retrouver un nombre de pertes d'emploi plus élevé au sud du pays (869 contre 674) et en juin 2021 en ce qui concerne Bruxelles (652 contre 493).