JDD: pas d'issue en vue pour le conflit, après la rupture des négociations

Mais la perspective d'une vague de départs massifs, similaire à celles qui ont suivi les grèves d'Europe 1 (Lagardère) en 2021 et d'i-Télé (devenue CNews, propriété de Vivendi) en 2016, semble l'issue la plus probable.

"Assez vite, la seule réponse de la direction a été de nous dire: +Si vous n'êtes pas contents, partez+", a expliqué à l'AFP une journaliste du Journal du dimanche.

A défaut d'obtenir l'abandon de la nomination à sa tête de l'ancien directeur de l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles, "non négociable" pour la direction, la rédaction a tenté d'obtenir de bonnes conditions de départ pour les journalistes refusant de travailler sous sa direction, en particulier les plus précaires. Et réclamé des garanties d'indépendance juridique et éditoriale pour ceux qui décideraient de rester.