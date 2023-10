"Je ne peux pas payer ça !": les Turcs terrorisés par l'envolée des loyers

"J'ai voulu me faire entendre. Avec de telles exigences, on risque de voir des gens se battre, jusqu'à se poignarder les uns les autres", s'alarme Cengiz Orsel qui, à 58 ans, redoute de devoir quitter son atelier et son métier en même temps.

Selon les médias turcs, 11 personnes ont été tuées et au moins 46 blessées en un an dans de violents conflits entre locataires et propriétaires.

Les loyers ont augmenté en moyenne de 121% sur un an en Turquie, une hausse qui atteint 188% dans certaines grandes villes comme Ankara, la capitale, selon une étude publiée en août par l'université de Bahçesehir.