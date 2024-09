Jeux vidéo: l'UE saisie d'une plainte pour pratiques trompeuses

Des entreprises comme Epic Games (Fortnite), Supercell (Clash of Clans) ou Electronic Arts (EA Sports FC 24) sont accusées de recourir dans leurs jeux à des monnaies virtuelles, sous la forme par exemple de gemmes ou de pièces, pour tromper les consommateurs.

Des organisations de défense des consommateurs ont annoncé jeudi avoir déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre "les pratiques déloyales" des éditeurs de jeux vidéo qui poussent les joueurs, notamment les enfants, à dépenser plus.

Cette fédération s'est associée à 22 organisations membres de 17 pays — dont UFC-Que Choisir en France, Vzbv en Allemagne, Testachats en Belgique et la FRC en Suisse — pour alerter la Commission européenne.

Les monnaies virtuelles "trompent délibérément" les joueurs, en particulier les plus jeunes, estime Agustin Reyna, directeur général du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc).

"Les entreprises sont parfaitement conscientes de la vulnérabilité des enfants et utilisent des astuces pour inciter les jeunes consommateurs à dépenser davantage", affirme M. Reyna.

- 50 milliards de dollars -

Un peu plus d'un Européen sur deux se distrait avec des jeux vidéo, un taux qui monte à 84% chez les 11-14 ans. Les enfants dépensent près de 40 euros par mois dans des achats à l'intérieur des jeux vidéo, estime le Beuc.

Sept grands éditeurs, dont Activision Blizzard et Ubisoft, "enfreignent les lois européennes sur la protection des consommateurs", affirment les associations de consommateurs. Elles appellent les autorités à "s'assurer que les entreprises respectent les règles" et souhaitent aussi des législations plus strictes dans les années à venir.