JO-2024: des voies olympiques réservées activées lundi

Voici le fonctionnement de ces voies réservées censées fluidifier le transport des athlètes et l'accès aux lieux de compétition, et auxquelles viendront s'ajouter, les jours de compétition, des zones de circulation restreintes, rouges, bleues ou grises, en fonction de la proximité avec les sites olympiques.

Qui est autorisé à y circuler ?

Les personnes accréditées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques (26 juillet - 11 août) et des Jeux Paralympiques (28 août - 8 septembre).

Cela comprend notamment les athlètes et leurs équipes, les officiels, les arbitres. Mais aussi les taxis, les transports en commun et les véhicules de secours et de sécurité.

Interdiction aux vélos, trottinette et VTC d'emprunter ces voies olympiques, sous peine d'une amende de 135 euros.