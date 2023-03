JO-2024: encore beaucoup à faire pour les transports

Sur le papier, tout était prévu: trains, bus et tramways ne devaient pas poser problème pour les Jeux de Paris en 2024. Mais le manque de conducteurs et les problèmes actuels des transports en commun parisiens inquiètent, d'autant que les métros promis ne seront pas tous prêts.

"Nous allons tout faire pour être au rendez-vous", a promis Jean Castex, ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, annonçant des milliers d'embauches.

L'opérateur des transports publics parisiens a été mis à rude épreuve depuis l'été, victime d'une pénurie de personnels, de difficultés à recruter, d'un absentéisme inquiétant et de grèves sporadiques. Bus et métros se sont faits plus rares, ce qui a exaspéré les usagers... et amène à se poser des questions pour les Jeux olympiques.

La RATP a partiellement réussi à redresser la situation, mais saura-t-elle motiver suffisamment ses machinistes à l'été 2024? Trouvera-t-on aussi des conducteurs pour le millier de bus censés transporter les 250.000 athlètes, organisateurs, VIP et journalistes?