JO-2024: les lames d'escrime des champions se forgent à la main

"Un métier atypique, avec des gens atypiques": chez Blaise Frères, on forge et on "redresse" à la main les lames d'escrime destinés aux champions du monde entier, avec une "petite effervescence" avant le rendez-vous des Jeux olympiques de Paris.

"C'est beaucoup de ressenti dans la fabrication de la lame d'escrime", explique à l'AFP le forgeron Benjamin Bourgeon en surveillant attentivement le martelage d'une tige incandescente dans l'atelier de cette entreprise familiale fondée en 1885 au Chambon-Feugerolles, dans la Loire.