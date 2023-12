JO-2024: Nicolas Ferrand, le bâtisseur "habité" des ouvrages olympiques

Il n'a pas souvent occupé le devant de la scène. Et pourtant. A 51 ans, Nicolas Ferrand, ingénieur "habité" et "passionné" passé par l'Ecole polytechnique et le MIT de Boston, a orchestré un défi que beaucoup pensaient impossible: livrer dans les temps les ouvrages pour les JO de Paris.

Le challenge est quasiment relevé. Sauf cataclysme, le Village olympique à Saint-Denis, la piscine olympique, mais aussi l'Arena Porte de la Chapelle et les 67 autres ouvrages nécessaires pour les JO seront livrés quasiment à l'heure.