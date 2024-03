JO-2024: permission de minuit pour les terrasses estivales parisiennes

Les terrasses estivales parisiennes pourront accueillir des clients jusqu'à minuit, contre 22h00 habituellement, pendant l'été 2024 à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, et les bars pourront rester ouverts les nuits des cérémonies d'ouverture et de clôture, a indiqué la mairie samedi à l'AFP.

"À partir du 1er juillet, les terrasses estivales pourront ouvrir jusqu'à minuit pendant les Jeux", a annoncé vendredi soir sur Instagram la maire PS Anne Hidalgo, après avoir reçu les professionnels du secteur pour leur remettre la médaille de la Ville.