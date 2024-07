JO: commerçants et restaurateurs déplorent une baisse de fréquentation "sans précédent"

Emmanuel DUNAND

Plusieurs fédérations représentant commerçants, exploitants de restaurants, bars et clubs à Paris déplorent "une baisse d'activité et de fréquentation inédite", pointant notamment dans un communiqué vendredi "les lourds dispositifs de sécurité" liés aux Jeux olympiques.

"Malgré les prévisions optimistes, l'activité est en berne depuis le mois de juin, de nombreux professionnels constatent une baisse de 30% de leur chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes", écrivent dans ce communiqué le GHR et l'Umih, organisations représentant restaurateurs et hôteliers, la Confédération des commerçants de France, le Sneg & co et Culture Nuit (lieux festifs).