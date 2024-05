JO: le ministre des Transports reconnaît un début de perturbations sur les routes parisiennes

"Il y a des perturbations prévues et on commence à les vivre", a reconnu jeudi le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete alors que les routes parisiennes ont été plus encombrées que d'habitude ces derniers jours avec la fermeture de trois axes majeurs pour préparer les Jeux olympiques.

"La population francilienne n'avait pas totalement intégré que les perturbations seraient aussi en amont des Jeux", a-t-il admis lors d'une rencontre avec des journalistes.