JO : une affluence touristique "extrêmement encourageante", selon la région Île-de-France

"Les performances sportives et l'affluence touristique sont extrêmement encourageantes, témoignant de la réussite de l'événement", se félicite vendredi Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region citée dans le communiqué.

Les Jeux olympiques connaissent un démarrage touristique encourageant avec une hausse de 20% sur un an de la fréquentation touristique du 24 au 27 juillet en région parisienne, selon un premier chiffrage de Choose Paris Region, l'agence d'attractivité internationale de la région Île-de-France .

Choose Paris Région note également une hausse de 8% des arrivées aériennes prévues entre le 23 juillet et le 12 août par rapport à un an plus tôt, pour atteindre 450.600 passagers.

Les 132.000 Américains déjà présents ou attendus représentent 29% des arrivées internationales, suivis des Canadiens, des Japonais, des Allemands et des Espagnols.

"Initialement prévue entre 10 et 12%, la clientèle internationale représente déjà 18% des visiteurs des Jeux pour 82% de Français", précise le communiqué.