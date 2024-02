John Cockerill s'apprête à lever 300 millions pour développer sa division hydrogène

Le groupe liégeois John Cockerill va boucler un tour de table de 300 millions d'euros pour sa division hydrogène, et le Fédéral et la Région wallonne entreraient alors au capital de l'entreprise, rapporte L'Echo jeudi.

Wallonie Entreprendre (WE), le fonds public de la Région wallonne, s'est engagé à apporter un prêt convertible de 50 millions à la structure qui rassemble toutes les activités liées à l'hydrogène de l'entreprise. Il est prévu que le prêt soit converti en capital au moment du closing de la levée de fonds. "Le pôle hydrogène de John Cockerill est en pleine croissance. À travers Wallonie Entreprendre, nous avons pris la décision d'intervenir dans la levée de fonds", confirme le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus (MR).

À côté de WE, la SFPIM, le bras financier du gouvernement fédéral, apportera lui aussi 50 millions, mais directement en capital. Sans confirmer l'information, le secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine (PS), reconnaît que cette prise de participation "ne serait pas illogique" tant elle "s'inscrirait dans la lignée de la volonté de l'État fédéral de solidifier l'ancrage belge dans des secteurs stratégiques, comme l'énergie et la défense".