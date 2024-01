John Cockerill sur le point d'acquérir le constructeur français de blindés Arquus

"Cette transaction reste soumise à la réalisation des conditions suspensives habituelles, notamment en matière d'information et de consultation des comités d'entreprise et d'autres approbations réglementaires", souligne le groupe industriel.

"L'acquisition attendue d'Arquus par John Cockerill est une étape transformatrice pour le secteur européen de la défense dans le domaine des chars légers", fait valoir François Michel, CEO du Groupe John Cockerill. "Les offres combinées de tourelles de chars légers et de véhicules de John Cockerill Defense et d'Arquus généreront des synergies importantes, conduisant à des véhicules plus innovants et plus compétitifs pour équiper les forces terrestres dans le monde entier, à commencer par la France, la Belgique et d'autres pays partenaires", soutient-il.