KBC a dopé le Bel 20 en bondissant de plus de 6%

Partager:

Tendance largement positive jeudi en Europe où l'indice Bel 20 devait confirmer une hausse de 1,09% en terminant à 3.665,65 points, entrainé par KBC (60,16) dont les résultats étaient salués par un bond de 6,33%, l'action ayant gagné jusqu'à 7,52% en journée.

Aperam (30,81) et Melexis (81,50) suivaient avec des gains de 4,44 et 1,88%, Syensqo (85,00) et Solvay (23,00) regagnant 1,61 et 1,59% en compagnie d'UCB (90,08) et arGEN-X (363,20) qui s'appréciaient de 0,83 et 0,08%, Galapagos (35,78) cédant par contre 0,11%. Ageas (37,71) restait négative de 0,26%, rejointe par GBL (69,58) et Proximus (8,38) qui avaient viré de 0,43 et 0,10% à la baisse, Elia (106,50) cédant de même finalement 0,37%.

AB InBev (60,65) ajoutait 0,10% aux 4,21% engrangés la veille, Cofinimmo (63,00) et D'Ieteren (180,70) gagnant 0,72 et 0,56%. Mithra (0,60) et Onward Medical (3,83) se distinguaient par ailleurs en rebondissant de 11,5 et 35,3% tandis qu'Hyloris (13,20) gagnait 4,3% à l'inverse de Sequana Medical (3,18) et Biosenic (0,035) qui plongeaient de 14 et 7,4%. Les résultats de Barco (16,51) étaient salués par un bond de 11,8% tandis que ceux d'Ontex (7,52) faisaient progresser l'action de 6,7%, Montea (77,50) gagnant de même 2,4%.