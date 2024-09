KBC et CBC lancent un deuxième bon de caisse à un an

KBC et CBC lanceront lundi un deuxième bon de caisse d'un an, aux mêmes conditions que celui annoncé précédemment, annoncent vendredi les deux banques. Le taux d'intérêt brut est de 3,10%, ce qui donne un rendement net de 2,17% après déduction d'un précompte mobilier de 30%.

Le secteur bancaire belge est en pleine effervescence depuis quelques jours, après le retour sur les comptes en banques de l'argent du bon d'Etat d'il y a un an, qui avait connu un succès historique et attiré quelque 22 milliards d'euros. L'Agence de la dette a lancé deux nouveaux bons d'Etat et toutes les banques du pays ont également proposé des produits pour tenter de convaincre les investisseurs, que ce soit via des bons de caisse ou des comptes à terme.

Le bon de caisse est un titre de créance émis par une banque avec une échéance prédéterminée et un taux d'intérêt fixe. L'investisseur prête de l'argent à la banque qui s'engage à lui rembourser 100% du montant à l'échéance, y compris le paiement d'un coupon annuel.