KBC et Umicore ont repoussé le BEL 20 de peu sous les 4.000 points

Galapagos (27,40) était positive de 1,86% alors que Solvay (33,60) et UCB (121,50) reculaient de 1,47 et 0,86%, arGEN-X (344,90) et Syensqo (95,61) de 0,03 et 0,59%, cette dernière après résultats.

AB InBev (61,24) et Ageas (46,18) valaient 0,29 et 1,09% de plus que la veille, Elia (104,10) gagnant 0,39% tandis que Melexis (81,25) et Sofina (228,00) abandonnaient 1,46 et 0,96%.

Agfa-Gevaert (1,168) et Barco (13,20) chutaient par ailleurs de 3,3 et 2,2%, Recticel (13,54) perdant 3% également alors que Belysse (0,89) et Care Property Invest (15,28) bondissaient de 4,7 et 3,9%, Orange Belgium (14,48) s'appréciant de 2,7%.