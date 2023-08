KBC maintient le BEL 20 dans le rouge

Melexis (90,50) cédait également 0,6% alors qu'en tête des hausses Aedifica (63,15), Sofina (209,20) et WDP (26,22) regagnaient un peu plus de 1,6% chacune, Cofinimmo (71,45) remontant de 1,4%.

Ageas (38,37) était positive de 1,4%, Aperam (27,58) et Umicore (26,34) remontant de 1 et 0,6%, Proximus (6,57) et Elia (104,50) de 0,8 et 0,4%.

arGEN-X (453,20) et Galapagos (35,81) valaient 0,3 et 1% de plus que la veille, Solvay (105,85) gagnant 0,9% alors que UCB (81,52) repassait par son point de départ.

Hors indice, MDxHealth (0,377) devait se distinguer en bondissant de 20% après l'annonce d'un partenariat, écart ramené par la suite à 12,5% alors que Oxurion (0,0019) et Nyxoah (7,20) repartaient de 11,7 et 4,3% à la hausse, Biosenic (0,042) et DMS Imaging (0,0145) abandonnant par contre 5,8 et 9,4%.