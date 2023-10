KBC pèse sur un indice Bel 20 soutenu par Umicore

Le poids lourd arGEN-X (475,10) progressait de 1,09% et Galapagos (33,29) de 1,19% alors que Solvay (101,65) et UCB (79,16) perdaient 0,44 et 1,15%.

AB InBev (51,10) était négative de 0,43% et Ageas (39,40) positive de 0,48% tandis que Melexis (82,85) reculait de 0,48% pour une hausse de 1,10% compte tenu de son détachement de coupon.

Aedifica (49,52) et Cofinimmo (56,15) valaient 1,16 et 1,40% de moins que la veille, Proximus (8,12) reculant de 1,26% et Barco (16,86) de 1% tandis que D'Ieteren (154,80) et Ackermans (140,50) regagnaient 0,19 et 0,57%.

Econocom (2,31) et Belysse (0,734) rebondissaient par ailleurs de 5,7 et 7% alors qu'Unifiedpost (2,42) reculait de 1,6%, Care Property Invest (10,72) de 4,4% et Agfa-Gevaert (1,60) de 2,4%.