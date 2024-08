KBC relève ses prévisions après un premier semestre "conforme à 2023"

Le groupe KBC a engrangé au deuxième trimestre un bénéfice net de 925 millions d'euros, soit une hausse de plus de 400 millions d'euros par rapport au trimestre précédent, mais un recul de 41 millions sur base annuelle. Le bancassureur se réjouit toutefois d'un bénéfice sur les six premiers mois de l'année "conforme à celui de l'année précédente", hors plus-value exceptionnelle, ressort-il des résultats trimestriels publiés jeudi.

Le bénéfice net du groupe belge sur les six premiers mois de l'année s'établit à 1,43 milliard d'euros. "À première vue, ce résultat est nettement inférieur à celui du premier semestre 2023 (établi à 1,84 milliard d'euros, NDLR), mais ce dernier avait bénéficié d'une plus-value non récurrente de 0,4 milliard d'euros sur la vente des portefeuilles de crédits et de dépôts irlandais", justifie le CEO de KBC, Johan Thijs, par communiqué de presse.

La branche belge du bancassureur a connu sur base similaire un résultat net en recul de 7% par rapport au premier trimestre, à 519 millions d'euros, tandis que la division tchèque a progressé de 9% sur la même période, culminant à 244 millions d'euros. Sur les marchés internationaux, ce résultat diminue de 15%, à 224 millions d'euros.