Kenya: des dizaines de touristes bloqués par des inondations dans la réserve de Maasai Mara

Des pluies torrentielles, amplifiées par le phénomène climatique El Niño, ont déjà causé des inondations dévastatrices dans ce pays d'Afrique de l'Est, entraînant la destruction de routes, ponts et autres infrastructures. Au moins 179 personnes sont mortes depuis mars dans des catastrophes liées aux inondations, selon le gouvernement.

La réserve de Maasai Mara abrite une riche faune sauvage peuplée notamment de lions, éléphants, rhinocéros, léopards, girafes, hippopotames et guépards, qui attire les touristes du monde entier.

La Croix-Rouge kényane a indiqué avoir secouru 61 personnes bloquées dans des campements, dont plus de la moitié par voie aérienne. "Dans certains campements, des tentes ont été emportées" tandis qu'un pont a été détruit, a-t-elle dit sur X.

"Il y a environ une centaine de touristes" bloqués dans plus d'une dizaine de lodges et de campements, a indiqué à l'AFP Stephen Nakola, administrateur de la sous-circonscription de Narok West. "Il s'agit d'un chiffre préliminaire car de nombreux campements sont inaccessibles", a-t-il dit.

Le ministre du Tourisme, Alfred Mutua, a indiqué que "plusieurs campements ont été touchés" et a demandé à tous les hôtels et campements situés près de rivières dans les réserves et parcs nationaux de se préparer "à des évacuations potentielles".

"Mettez en place des protocoles précis d'évacuation, de transport et d'accueil", a-t-il dit dans un communiqué.

- Evacuations volontaires ou forcées -