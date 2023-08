Kim Jong Un visite les exploitations touchées par la tempête, dans un contexte de pénuries

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a visité des fermes touchées par la tempête Khanun et a supervisé des hélicoptères militaires pulvérisant des pesticides pour tenter de sauver des cultures essentielles, selon les médias d'Etat vendredi.

Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact plus important sur le Nord, isolé et appauvri, dont les infrastructures sont moins résistantes, et que la déforestation a rendu vulnérable aux inondations.

Jeudi, la Corée du Nord a été accusée devant le Conseil de sécurité des Nations unies de dépenser massivement pour son programme d'armement nucléaire alors que son peuple souffre de la faim et manque de produits de première nécessité.

L'agence de renseignements sud-coréenne a déclaré devant le Conseil qu'environ 240 Nord-Coréens étaient morts de faim entre janvier et juillet de cette année, a affirmé devant la presse Yoo Sang-bum, membre du parlement.