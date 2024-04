Klaus Van Isacker est le nouveau rédacteur en chef du média bruxellois Bruzz

Depuis décembre 2020, M. Van Isacker contribuait au projet lancé par le gouvernement flamand Flanders Technology & Innovation. Avant cela, il a engrangé une belle expérience dans le secteur des médias en étant rédacteur en chef général de VTM Nieuws, directeur des rédactions de De Tijd et L'Echo, et rédacteur en chef du Morgen. L'homme avait déjà été à la tête de Bruzz pendant un peu plus d'un an, entre mai 2016 et juin 2017, rappelle le média bruxellois.

L'intéressé concède que les défis qui l'attendent sont importants dans un paysage médiatique évoluant très rapidement. "Comment maintenir notre rapidité et notre pertinence sur le marché? Quelles pistes allons-nous suivre pour continuer à nous imposer dans la jungle des nouvelles formes de médias?", s'est interrogé Klaus Van Isacker, convaincu que Bruzz dispose de tous les atouts nécessaires pour répondre à ces défis.