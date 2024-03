La BCE attendra juin, et des gages sur l'inflation, pour baisser les taux

Le taux sur les dépôts, qui fait référence, reste à son plus haut historique de 4%, comme depuis octobre, a décidé l'institution à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs.

La pression inflationniste diminue en Europe mais la Banque centrale européenne veut plus de gages avant d'assouplir sa politique monétaire et de baisser ses taux d'intérêt maintenus jeudi à un niveau record.

En termes de calendrier, la Française a, sans le dire explicitement, ouvert la voie à une éventuelle réduction des taux en juin, déclarant que la BCE en saura "un peu plus en avril", et "beaucoup plus en juin" pour nourrir son tableau de bord économique.

Les marchés ont récemment aussi repoussé leurs attentes sur juin.

C'est le moment où il y aura assez données "soit pour confirmer que la bête inflationniste a vraiment été maîtrisée, soit pour indiquer une nouvelle pression à la hausse sur les prix", commente Carsten Brzeski, chez ING Bank.