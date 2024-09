La Belgique possède le 2e plus grand nombre de prêts hypothécaires par habitant en Europe

La Belgique possède le deuxième plus grand nombre de prêts hypothécaires par habitant en Europe, selon le rapport Proprety Index 2024 publié vendredi par le cabinet Deloitte. Si le marché immobilier belge est confronté à des défis majeurs, tout comme le reste de l'Europe, l'activité hypothécaire et la demande de logements restent toutefois relativement élevées dans le pays.

Selon le rapport, qui analyse l'évolution des marchés de l'immobilier résidentiel dans 24 pays européens, le marché hypothécaire belge est resté solide en 2023. L'année dernière, 187.516 hypothèques ont été contractées, pour un volume total de 30,8 milliards d'euros. La Belgique se classe ainsi au deuxième rang des pays analysés en termes d'activité hypothécaire par habitant.

Avec un taux hypothécaire moyen de 3,3%, la Belgique fait également partie des pays avec les taux d'intérêt les plus bas en Europe. Seuls des pays comme la Bulgarie (2,6%) et l'Espagne (3,1%) affichent des taux d'intérêt légèrement inférieurs. En comparaison, les taux hypothécaires en Pologne sont de 8,08% et en Hongrie de 7,4%. "L'achat d'une maison en Belgique reste donc relativement intéressant", note Deloitte.