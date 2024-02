La Belgique progresse de cinq places au classement mondial de la main-d'œuvre

Les trois dernières places au niveau mondial sont occupées par le Nicaragua, le Honduras et la Bolivie. Au niveau européen, les trois premières positions sont occupées par l'Irlande, le Royaume-Uni et la Suisse; les trois dernières par la Turquie, la Grèce et la Slovaquie.

Pour établir son index, ManpowerGroup analyse 200 critères-clés du marché du travail concernant la disponibilité des compétences, le coût du travail, le cadre réglementaire et la productivité. L'étude examine les conditions d'embauche, de gestion, de développement et de rétention des talents dont les entreprises ont besoin pour assurer leur croissance.

"Même si notre pays a progressé dans notre nouveau classement mondial de la main-d'œuvre, on ne peut se satisfaire de la performance globale de notre marché du travail en Belgique", regrette Sébastien Delfosse, Managing Director de ManpowerGroup BeLux. "Comme lors des éditions précédentes, notre rapport montre combien le coût du travail reste un handicap majeur dans l'évaluation de la compétitivité du marché du travail de la Belgique par les investisseurs belges et étrangers. Même si notre pays a obtenu des bonnes performances au niveau de la disponibilité/qualité et de la productivité de la main-d'œuvre, cela ne suffit pas pour compenser les scores plus faibles enregistrés au niveau du coût du travail et du cadre réglementaire qui reste plus rigide que la plupart des autres pays étudiés."

La Belgique se situe derrière ses voisins immédiats: Pays-Bas (14e), Allemagne (42e), France (43e) et Grand-Duché de Luxembourg (46e).