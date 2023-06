La biopharma, un moteur de croissance essentielle en Belgique

Par ailleurs, les investissements dans la recherche et le développement (R&D) s'élèvent à plus de 15 millions d'euros par jour, pour un total de 5,7 milliards d'euros, une hausse de 14,7 % par rapport à l'année dernière.

"En outre, nous observons une tendance inquiétante : de plus en plus d'activités de R&D dans l'industrie pharmaceutique quittent l'Europe au profit des États-Unis ou de l'Asie. Il y a 25 ans, environ la moitié des nouveaux médicaments provenaient d'Europe. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un cinquième. Pour arrêter cette évolution, l'Europe - et certainement la Belgique - doit prendre des mesures urgentes", ajoute-t-elle.