La Bourse de New York ouvre en baisse, les banques inquiètent de nouveau

La Bourse de New York évoluait en baisse mercredi peu après l'ouverture avec le retour de l'anxiété relative au secteur bancaire et un fléchissement en Europe, qui favorisaient un mouvement d'aversion au risque.

"Les actions des banques font de nouveau bouger les marchés" après que la Banque nationale saoudienne a indiqué qu'elle n'augmenterait pas sa participation au capital de Credit Suisse, établissement fragilisé dont elle est le premier actionnaire, a relevé Chris Low, de FHN Financial.

Dans la foulée des banques européennes, les établissements américains étaient de nouveau mis en quarantaine. Les acteurs de taille moyenne et les banques régionales étaient les plus touchées, notamment les Californiennes First Republic (-14,58%) et PacWest (-20,38%), ainsi que l'enseigne de Phoenix (Arizona) Western Alliance (-6,16%).

Mais la marée montait jusqu'à certains mastodontes du secteur aux Etats-Unis, comme Capital One (-6,00%), Citigroup (-5,14%) et Wells Fargo (-4,68%).