La Bourse de Paris attend des indicateurs mais se laisse porter par la Chine

La Bourse de Paris gagnait 0,29% mercredi matin, rattrapant ses pertes de la veille grâce à des signaux de reprise économique en Chine, mais la prudence restait de mise, dans l'attente de nouveaux indicateurs macroéconomiques en Europe.

L'indice vedette CAC 40 gagnait 33,68 points à 7.301,63 points vers 10H00. La veille, la cote parisienne avait terminé en recul mais clôturé le mois de février en hausse de 2,62%.

L'indicateur de l'activité manufacturière en Chine, publié dans la nuit, "remonte franchement en zone de croissance et retrouve un niveau qu'il n'avait pas connu depuis avril 2012", a commenté l'économiste Véronique Riches-Flores, du cabinet RichesFlores.

"Le rattrapage post-Covid est donc bel et bien enclenché et porte ses fruits dans tous les secteurs de l'économie, y compris, la construction", a-t-elle poursuivi.

L'activité manufacturière en Chine a effectivement connu en février sa plus belle embellie mensuelle depuis une décennie, les usines reprenant progressivement leur cadence habituelle avec la fin des restrictions anti-Covid.

Mais après les chiffres de "l'inflation française et l'inflation espagnole qui ont accéléré de façon inattendue de 0,2 point en février à 7,2% et 6,2% respectivement", les marchés gardent l'idée selon laquelle "les pressions inflationnistes domestiques restent trop fortes", a commenté Xavier Chapard de La Banque Postale AM.