La Bourse de Paris au-dessus des 7.400 points

Vers 09H50 (08H50 GMT), l'indice vedette CAC 40 gagnait 13,03 points, à 7.400,13 points, un plus haut niveau en séance depuis le 15 septembre. Mardi, il avait progressé de 0,74%, à son plus haut en clôture depuis le 10 août.

Les investisseurs attendent la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, mais auront dès mercredi une mise en bouche avec des chiffres sur les créations d'emplois dans le secteur privé dans ce pays.

En cas de ralentissement, montrant un marché du travail américain qui se détend, à l'image de la baisse des emplois vacants annoncée mardi, "les partisans d'une politique souple de la banque centrale américaine seront encore dominants", selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Cela pousse les investisseurs à envisager encore plus concrètement des baisses de taux directeurs de la part de la banque centrale américaine (Fed), tandis que son homologue européenne, la BCE, devrait effectuer le même mouvement, et même un peu plus tôt selon le consensus du marché.