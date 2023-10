La Bourse de Paris au plus bas depuis janvier, entraînée par les taux d'intérêt élevés

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1,52% vendredi, au plus bas en clôture depuis le 5 janvier, freinée par les taux d'intérêt élevés et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui font pression sur les prix du pétrole.

Tout ces éléments composent "un cocktail peu confortable" et finalement "on n'est à l'aise ni dans les taux, ni dans les actions", poursuit la gérante.

Le marché est perturbé par "le niveau élevé des taux obligataires et le stress géopolitique qui crée des tensions sur les prix du pétrole", résume Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM.

Les rendements des emprunts de l’État britannique à 30 ans ont quant à eux atteint un sommet plus vu depuis 1998 en se hissant jusqu'à 5,160% en séance vendredi, avant de clôturer à 5,11%.

"Le marché obligataire était anormalement peu cher et on commence à arriver sur des niveaux qui sont beaucoup plus raisonnables. Il y a encore quelques mois, les taux réels (les taux obligataires auxquels on soustrait le niveau d'inflation, NDLR), étaient négatifs un peu partout", nuance toutefois Sophie Chauvelier.

Selon la gérante, le marché doit alors s'habituer à ces niveaux de taux élevés.