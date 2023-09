La Bourse de Paris au plus bas depuis mars

L'indice CAC 40 reculait de 66,89 points à 7.56,99 points vers 09H45, au plus bas depuis mars 2023, au moment où la crise bancaire avait semé la panique sur les marchés. Lundi, il avait perdu 0,83%, lesté par le secteur du luxe.

La Bourse de Paris recule nettement de 0,90% mardi matin, plombée par des taux obligataires élevés et un secteur du luxe inquiet concernant la crise immobilière en Chine.

Pour CMC Market, "le ralentissement de l'économie chinoise et la menace d'une crise immobilière, la hausse rapide et continue des rendements sur le marché obligataire américain" font partie des principaux facteurs ayant "une influence négative sur le marché des actions".

Le risque que les pressions inflationnistes recommencent avec la hausse des prix du pétrole, cumulé aux données économiques moroses publiées la semaine passée et à des taux d'intérêt élevés, préoccupe les investisseurs qui ont préféré se délester d'une partie de leurs actions ces derniers jours.

Sur le marché obligataire, la perspective de taux directeurs des banques centrales plus élevés plus longtemps pousse les rendements souverains à de nouveaux plus hauts.