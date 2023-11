La Bourse de Paris au plus haut depuis septembre après l'inflation américaine

La publication des données sur l'inflation américaine "était le rendez-vous de la semaine et les chiffres ont agréablement surpris", responsable de l'analyse marchés d'IG France.

L'inflation a ralenti en octobre aux Etats-Unis, à 3,2% sur un an, contre 3,7% en septembre, grâce notamment à la baisse des prix de l'essence à la pompe, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. En outre, l'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, est au plus bas depuis plus de deux ans, à 4,0% sur un an.

"Le plus probable est que ces bons résultats alimentent de nouveau les anticipations d'une baisse des taux directeurs" des banques centrales "plus rapide que jusqu'alors, estiment les analystes de Riches Flores.