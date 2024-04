La Bourse de Paris avance de 0,32%, optimiste avant la Fed

Vers 10H10, l'indice vedette CAC 40 avançait de 25,31 points, à 8.113,55 points. La cote parisienne avait progressé de 0,89% vendredi, pour terminer à 8.088,24 points, et de 0,82% sur l'ensemble de la semaine dernière.

La Bourse de Paris évolue en hausse de 0,32% lundi matin, le moral des investisseurs semblant solide avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et de nouveaux résultats d'entreprises.

Le principal événement de cette semaine sera la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi.

Selon Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM, la Fed devrait "valider (...) le besoin de conserver la politique actuelle plus longtemps afin qu'elle agisse sur l'économie".

"Ceci serait la réponse aux données plus robustes sur la croissance qui ont dominé depuis le début d'année et aux chiffres d'inflation plus forts que prévu", poursuit-il.