La Bourse de Paris bat son record en séance, portée par les annonces de la Fed

L'indice vedette CAC 40 avançait de 41,60 points (+0,51%) vers 09H45, à 8.203,01 points, peu après avoir touché son nouveau plus haut historique en séance, à 8.229,25 points.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse jeudi et a battu son record en séance dans les premiers échanges, portée par les annonces de la banque centrale américaine la veille, qui a réaffirmé viser trois baisses de taux en 2024.

Pour les marchés, reste à savoir quand interviendra cette très attendue première baisse des taux.

"Il reste six réunions [de la Fed, NDLR] d'ici la fin de l'année, les prochaines étant le 1er mai et le 12 juin", rappelle de son côté Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF.

Et si, "Jerome Powell s'est bien gardé de donner une orientation spécifique sur une baisse des taux en mai ou en juin, (...) il n'a pas non plus repoussé cette possibilité", relève John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.