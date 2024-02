La Bourse de Paris bat son record en séance

Après avoir ouvert stable, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, grappillait vers 10H30 9,19 points (+0,12%) à 7.963,58 points, après avoir touché un pic historique en séance plus tôt dans la matinée, à 7.977,68 points.

La Bourse de Paris a battu son record en séance jeudi, à 7.977,68 points, se mettant quelques résultats d'entreprises sous la dent en attendant la publication de l'inflation américaine plus tard en séance.

Une inflation inférieure aux attentes du marché "devrait stimuler davantage l'appétit pour le risque", à l'inverse des données "plus mitigées pourraient inciter les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices, ce qui entraînerait ainsi le marché dans une phase de correction" après les récents records sur les indices boursiers.

"Ces données cruciales, qui reçoivent une grande attention de la part de la banque centrale américaine (Fed) et jouent toujours un rôle important dans ses décisions monétaires, devraient délivrer un message mitigé en janvier", poursuit l'analyste.

A partir de mars 2022, l'institution monétaire a progressivement porté ses taux directeurs dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis vingt ans, et les maintient à ce niveau depuis juillet, dans le but de ramener l'inflation américaine à 2%.

Depuis plusieurs mois, les observateurs des marchés sont convaincus que la prochaine étape sera d'avoir des baisses de ces taux si la trajectoire de l'inflation reste sur une tendance à la baisse.

"La Fed réduira probablement ses taux cette année, mais une réduction avant l'été ne sera pas à l'ordre du jour si l'inflation ne continue pas à diminuer", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.