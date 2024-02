La Bourse de Paris a battu son record en séance

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,82% jeudi et a battu son record en séance dans les premiers échanges, soutenue par les résultats du géant américain des puces de l'IA, Nvidia, largement salués par les investisseurs.

Vers 10H20, l'indice vedette CAC 40 avançait de 51,16 points à 7.862,25 points après avoir atteint plus tôt son plus haut historique en séance (7.899,87 points). Mercredi, le CAC 40 avait déjà franchi un précédent record en séance et a clôturé à un niveau historique, à 7.907,79 points.