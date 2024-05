La Bourse de Paris cède du terrain, nerveuse quant à la trajectoire des taux

"Les marchés actions baissent légèrement cette semaine, en raison de la remonté des risques géopolitiques en Asie (la Chine se montrant plus menaçante vis-à-vis de Taïwan) et surtout des craintes sur les taux", commente Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM.

"Les bons indicateurs d'activité, la persistance des tensions inflationnistes même en Europe et les discours de patience des membres de la Fed augmentent les risques que les baisses de taux directeurs soient plus tardives et plus limitées", a-t-il poursuivi dans une note.

Les investisseurs digèrent encore l'indice PMI composite (tous secteurs confondus), établi par S&P Global pour mesurer l'activité économique aux Etats-Unis, qui a été publié jeudi. Il est ressorti en mai à son plus haut niveau depuis 25 mois.