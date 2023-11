La Bourse de Paris clôture en baisse après des données économiques décevantes

"En Chine, les indicateurs publiés confirment que la relance est plus tardive", commente Christopher Dembik, analyste de Pictet AM, "et cela contribue à un panorama macroéconomique plus négatif, en dehors des Etats-Unis".

Dans le détail, la chute des exportations chinoises s'est accélérée en octobre, avec un recul de 6,4% sur un an, selon des chiffres publiés par les douanes du pays mardi, des données qui n'incitent pas à l'optimisme pour sa croissance.

Les investisseurs se sont aussi attardés sur la production industrielle en Allemagne, qui a baissé plus que prévu en septembre, illustrant les difficultés de la première économie européenne.