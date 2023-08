La Bourse de Paris clôture en baisse, inquiète de la santé économique de la Chine

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 1,10% mardi, les investisseurs étant déçus par des indicateurs économiques chinois et par le faible soutien de la Chine à son économie, qui a du mal à redémarrer depuis la pandémie de Covid-19.

"Le thème central de la séance a été la macroéconomie en Chine et toutes les inquiétudes qu'elle génère", souligne Lucas Excoffier, chargé du courtage continental chez Oddo BHF.

Il faut toutefois noter que l'absence de nombreux investisseurs en raison des congés estivaux et du jour férié de l'Assomption peut amplifier les variations.

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont seulement progressé de 2,5% sur un an en juillet, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS), alors que les analystes sondés par l'agence Bloomberg s'attendaient à une accélération (3,6%).

De plus, pour soutenir l'activité, la banque centrale chinoise a abaissé mardi un taux de référence pour les prêts à moyen terme et a injecté dans l'économie 400 milliards de yuans (50,4 milliards d'euros).

Or, "dans un contexte où les attentes étaient déjà faibles, les données ont été inférieures à celles-ci, et la modeste réduction des taux d'intérêt n'a rien fait pour apaiser les inquiétudes concernant les perspectives de l'économie chinoise, et par conséquent de l'économie mondiale", note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.