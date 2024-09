La Bourse de Paris clôture en baisse, les yeux tournés vers la Fed

"D'un côté, il y a les pessimistes qui voient l'économie américaine au bord de la récession et plaident en faveur d'une baisse de 50 points de base" et de l'autre, il y a ceux "qui considèrent que l'économie américaine se porte bien" et seraient "surpris" d'une telle baisse, résume Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

"Une réduction de 50 points de base serait une surprise, mais il ne faut pas l'exclure. Cela impliquerait notamment (...) que les perspectives économiques sont plus pessimistes que prévu", estime John Velis, analyste chez BNY Mellon.

Dernier rendez vous pour trancher avant la réunion de mercredi: la publication mardi des ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois d'août, qui devrait donner une nouvelle illustration de la santé de l'économie américaine.