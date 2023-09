La Bourse de Paris commence la semaine du mauvais pied

"La ligne conductrice depuis jeudi, et qui va nous accompagner encore longtemps est le sujet banques centrales, notamment la Réserve fédérale (Fed), ce qui alimente la poursuite de la hausse des taux" sur le marché obligataire, commente Guillaume Chaloin, directeur des gestions actions de Delubac AM.

La semaine dernière, l'institution monétaire américaine a en effet annoncé maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25-5,50% tout en prévoyant une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année, et des taux légèrement supérieurs à 5,0% en 2024, un niveau plus élevé que prévu.

Or, "si les taux montent, cela signifie que l'argent est de plus en plus cher, donc que le financement des activités économiques" est plus coûteux, explique Guillaume Chaloin.