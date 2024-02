La Bourse de Paris commence la semaine en hausse modeste

L'indice vedette CAC 40 progressait de 38,58 points à 7.685,99 points vers 09H35. La semaine passée a été animée par les résultats d'entreprises et s'est conclue par un bilan hebdomadaire légèrement positif (+0,73%).

La Bourse de Paris progresse de 0,50% lundi matin, à l'entame d'une semaine qui commence calmement puis s'intensifiera avec la publication de l'inflation américaine de janvier et de nouveaux résultats d'entreprises.

"Le secteur du luxe a permis au CAC 40 de terminer proche de son plus haut historique la semaine dernière, avec notamment les bonnes performances de Kering et d’Hermès", commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie chez Pictet AM.

Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent cette semaine avec Michelin lundi, M6 mardi, Capgemini et EssilorLuxottica mercredi. Jeudi sera une journée chargée avec sept entreprises du CAC 40 et cinq du SBF 120 qui présenteront leurs comptes trimestriels et annuels.

"Le secteur de l’industrie, qui a le plus contribué à la remontée du CAC 40 depuis mi-octobre, va publier ses résultats avec notamment Airbus, Stellantis et Renault. C’est quitte ou double", prévient Christopher Dembik.