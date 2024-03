La Bourse de Paris conclut la semaine sans élan

La séance a été dominée par la publication d'un reflux de l'inflation dans la zone euro en février, qui est revenue à 2,6% sur un an, mais ce repli est un peu moins marqué qu'anticipé par les économistes.

L'indice vedette de la Bourse de Paris reste à bonne distance du seuil symbolique des 8.000 points, qu'il n'a encore jamais franchi et dont il se rapprochait depuis plusieurs séances.

"En zone euro comme aux Etats-Unis, on a une baisse de l'inflation, mais on aurait aimé qu'elle aille plus vite", a souligné Valérie Rizk, économiste chez Hugau Gestion.

Ces données sont importantes à moins d'une semaine de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui ne devrait pas baisser ses taux directeurs, selon le consensus du marché.

"Les banquiers centraux sont dans une position attentiste, il leur faut plus de données (macro-économiques) pour commencer à parler de baisse des taux", a commenté Valérie Rizk.