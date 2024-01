La Bourse de Paris confiante avant les résultats d'entreprises

Partager:

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,56% lundi, l'élan d'optimisme qui avait gagné vendredi les investisseurs de Wall Street concernant l'évolution de l'économie ayant perduré en ce début de semaine. L'indice vedette CAC 40 est monté de 41,61 points à 7.413,25 points. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,40% (-1,25% sur la semaine), les investisseurs prenant acte des discours des banquiers centraux leur intimant de revoir leurs anticipations sur les baisses de taux directeurs dans l'année.

Pour Sophie Chauvellier, gérante de Dorval AM, la séance a été "calme, dans le sillage de la fin de semaine dernière". Vendredi, "on a eu de bons chiffres sur le front de l'activité et de la confiance des consommateurs qui est ressortie meilleure qu'attendu", énumère-t-elle. La publication de ce second indicateur a fait s'envoler les indices de Wall Street, permettant au S&P 500 de battre son record absolu établi deux ans plus tôt, et au Dow Jones de battre son précédent sommet de décembre.

Les marchés boursiers sont de nouveau portés par le retour du "scénario goldilocks", selon Sophie Chauvellier : une inflation qui revient peu à peu à un niveau acceptable sans que la croissance ne déraille. La perspective de baisse des taux d'intérêt soutient aussi l'optimisme des investisseurs. Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines reculent légèrement en Europe et aux États-Unis. Ils avaient progressé depuis le début de l'année après des déclarations de banquiers centraux qui ont poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations pour un scénario de baisse des taux plus tardive et moins rapide que prévu. Le rendement de l'emprunt de l'Etat français à dix ans s'établissait à 2,79% vers 17H55 (16H55 GMT), contre 2,83% vendredi à la clôture.