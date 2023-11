La Bourse de Paris a connu en novembre son meilleur mois de l'année

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,59% jeudi et signe en novembre sa meilleure progression mensuelle de l'année, portée par la baisse de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis, rassurant les marchés quant aux prochaines décisions des banques centrales

Aux Etats-Unis, l'inflation a continué à ralentir en octobre aux Etats-Unis, tombant à 3,0% sur un an, contre 3,4% en septembre, selon l'indice PCE, jauge privilégiée par la banque centrale américaine (Fed) et publié par le département du Commerce.

"Les chiffres aux Etats-Unis sont exactement là où on les attendait, tandis qu'en zone euro se dessine une tendance plus favorable", commente Florian Allain, gérant de portefeuilles chez Mandarine Gestion.

En zone euro, le taux d'inflation a encore chuté en novembre, tombant à 2,4% sur un an - son plus bas niveau depuis juillet 2021 -, contre 2,9% en octobre, selon des chiffres publiés par Eurostat. L'inflation est même plus bas que prévu par les analystes de Bloomberg et Factset, qui tablaient sur 2,7%.

L'indicateur se rapproche ainsi de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et marque une victoire pour la politique de taux d'intérêt élevés menée par l'institution de Francfort pour endiguer la hausse des prix.

Les banques centrales ont désormais "moins besoin de maintenir une politique monétaire restrictive" et pourraient se tourner vers "des baisses de taux", commente M. Allain.