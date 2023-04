La Bourse de Paris continue de battre ses records

La cote parisienne a ouvert en hausse et a gardé le même cap tout au long de la séance, avec les nouvelles données économiques de Chine.

Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale a progressé plus qu'anticipé au premier trimestre, de 4,5% sur un an, et les ventes au détail ont confirmé leur reprise en mars, avançant de 10,6% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis juin 2021.

De quoi redonner un peu d'élan au secteur du luxe, qui avait nettement baissé lundi à la suite d'une semaine faste. LVMH a repris 0,45% à 877,50 euros, Kering 0,67% à 571,70 euros, et Hermès 1,76% à 1.972,00 euros.