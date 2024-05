La Bourse de Paris continue de monter vers ses records

L'indice vedette CAC 40 avançait de 34,13 points à 8.221,78 points vers 09H15. Jeudi, il avait progressé de 0,69%, au plus haut depuis le 28 mars, son record de clôture (8?.205,81 points).

La Bourse de Paris est sur la voie d'une sixième progression consécutive vendredi (+0,42%), les investisseurs restant sur la dynamique de l'espoir de politiques de banques centrales plus souples avec le regain de l'économie en Europe.

En Europe, Londres, Francfort, Amsterdam ou encore l'indice paneuropéen EuroStoxx 600 ont tous battu leur record durant la semaine. Celui en séance du CAC 40 est à 8.253,59 points, établi aussi le 28 mars.

Sur les quatre premières séances de la semaine, le CAC 40 progresse de 2,89%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la fin janvier 2024.

Jeudi, la hausse plus forte qu'attendu du nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats-Unis, au plus haut depuis août 2023, a continué de nourrir l'"espoir de baisse de taux d'intérêt directeur à moyen terme" de la Banque centrale américaine, explique Stephen Innes, analyste de Spi AM.