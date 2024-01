La Bourse de Paris continue son ascension et dépasse les 7.700 points

L'inflation a nettement ralenti en France en janvier, à 3,1% sur un an contre 3,7% en décembre, selon les données préliminaires publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce ralentissement, grâce aux prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés, est un peu plus fort qu'attendu par les analystes.

Des chiffres de l'inflation et du chômage pour l'Allemagne sont attendus dans la journée, tandis qu'aux Etats-Unis, les marchés seront particulièrement attentifs aux chiffres des créations d'emplois.

Dans la soirée, la décision de la banque centrale américaine concernant ses taux d'intérêt directeurs sera dévoilée. Les marchés n'ont aucun doute sur le fait qu'ils resteront stables cette fois encore, mais espèrent déceler des signes sur la décision de la prochaine réunion en mars, où ils tablent sur une baisse.